Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am Montag, gegen 12.00 Uhr, befuhr die 68-jährige Fahrerin eines PKW in Rudolstadt die Herbert-Stauch-Straße. Hier beabsichtigte sie einen LKW zu überholen, welcher jedoch ebenfalls bereits nach links ausscherte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 68-Jährige sowie ihr 75-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 12.50 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines PKW in Rudolstadt die Otto-Nuschke-Straße in Richtung Schwarzburger Chaussee. Hier übersah sie im Einmündungsbereich den 13-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.25 Uhr befuhr die 87-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Pößnecker Straße in Richtung Brauhaus. Hier kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Lichtmast, überschlug sich und fiel die angrenzende Böschung hinab. Die Fahrerin sowie ihre 76-jährige Beifahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

