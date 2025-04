POL-WE: + Einbruch in Vereinsheim + Gartentore gestohlen + Unfall im Kreuzungsbereich + Durch Fenster eingestiegen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Montag (24.03.2025) bis Dienstag (08.04.2025), 12:55 Uhr drangen Diebe gewaltsam in ein Vereinsheim in der Schwalheimer Hauptstraße ein. Sie erbeuteten Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Gartentore gestohlen

Zwei bereits verbaute Tore eines Zaunes sowie einen Pfosten des Zaunes entwendeten Diebe im Zeitraum zwischen Montag (07.04.2025), 15:10 Uhr und Dienstag (08.04.2025), 07:45 Uhr von einer Baustelle in der Heinrich-Busold-Straße in Friedberg. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Florstadt: Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Leichtverletzte und 6.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen (09.04.2025) gegen 09:10 Uhr in Nieder-Florstadt. Der 75-jährige Fahrer eines Wohnmobils war mit seinem Fahrzeug auf der Wickstädter Straße in Richtung Altenstädter Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Mann aus Nidderau dabei den VW Up! einer 59-jährigen Altenstädterin, die mit ihrem Fahrzeug die Reitfeldstraße in Richtung Steegstraße befuhr. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich erlitten die VW-Fahrerin und ihre 41-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der VW war nicht mehr fahrbereit.

Butzbach: Durch Fenster eingestiegen

Ein Dieb stieg in der Zeit von Dienstag (08.04.2025), 17:00 Uhr bis Mittwoch (09.04.2025), 07:30 Uhr durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Teichgasse ein. Der Unbekannte ließ aus dem Schlafzimmer verschreibungspflichtige Medikamente mitgehen. Zeugen können sich unter Tel.: 06033 70430 mit der Polizei in Butzbach in Verbindung setzen.

