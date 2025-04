Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Auseinandersetzung vor Pizzeria - Zeugen gesucht! + In Vereinsheim eingedrungen + Angelausrüstung aus Opel gestohlen + Vorsicht bei Tipps von Online-Bekanntschaften! +

Friedberg (ots)

Butzbach: Auseinandersetzung vor Pizzeria - Zeugen gesucht!

Vor einer Pizzeria in der Butzbacher Mozartstraße kam es am frühen Montagabend (07.04.2025) gegen 17:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der mindestens ein Mann leichte Verletzungen erlitt. Einige Beteiligte erschienen mit Fahrzeugen vor der Pizzeria und fuhren nach der Auseinandersetzung in Richtung Pohlgönser Straße davon. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die Hinweise zu beteiligten Personen oder deren Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Butzbach zu wenden (Tel.: 06033 70430).

Ober-Mörlen: In Vereinsheim eingedrungen

In der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 02:00 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher am Montag (07.04.2025) gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim an der Rennstrecke in der Waldstraße. Sie ließen unter anderem zwei Werkzeuge und Funkmikrofone mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Nauheim: Angelausrüstung aus Opel gestohlen

Diebe öffneten im Zeitraum von Samstag (06.04.2025), 18:00 Uhr bis Montag (07.04.2025), 05:45 Uhr in der Egerlandstraße in Nieder-Mörlen einen grauen Opel Astra. Sie entwendeten eine Angelausrüstung im Wert von 800 EUR. Die Polizei in Friedberg erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Mittelhessen: Vorsicht bei Tipps von Online-Bekanntschaften!

Um mehrere Tausend Euro erleichterten Ganoven in den letzten Tagen zwei Frauen aus Mittelhessen. Nachdem man sich online auf Dating-Portalen kennengelernt und angefreundet hatte, führte das Gespräch auch zum Thema Geld und dessen Vermehrung. Die neuen Bekanntschaften hatten rasch Tipps zur Hand und vermittelten die Frauen auf eine seriös wirkende Website, wo diese zunächst geringere Beträge gemäß den Beratungen investierten. Bei aufkommenden Fragen wurden die Frauen teilweise Schritt für Schritt mit Screenshot durch das System geleitet.

Zu Beginn schienen die Investitionen aufzugehen. Die Frauen erhielten sogar kleinere Gewinne auf das eigene Konto ausbezahlt. Um die Gewinne zu steigern, rieten die Betrüger zu weiteren und höheren Einsätzen. Eine Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf überweis 4.000 Euro, eine Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis investierte gar mehr als 20.000 Euro, die sie sich zuvor bei Bank und Freunden lieh.

Trotz der angeblich guten Entwicklung und Gewinnsteigerung war die Auszahlung des Geldes plötzlich nicht mehr möglich. Das vermeintlich gute Geschäft entpuppte sich als Flop, die gut gemachten Websites als Fake und die neunen Online-Bekanntschaften als Betrüger.

Der Polizei ist das Phänomen nicht unbekannt. Sie gibt folgende Ratschläge:

- Informieren und recherchieren, erst dann investieren!

- Bleiben Sie skeptisch und überprüfen Sie auf einem neutralen Weg. Lassen Sie sich nicht von Empfehlungen vermeintlicher Bekannter leiten!

- Traumhafte Renditen sind und bleiben ein Warnsignal!

- Sind Sie auf eine solche Masche hereingefallen, informieren Sie ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Auch unser Fachberater für Cybercrime, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger (praevention.ppmh@polizei.hessen.de 0641 7006 2942).

- Informieren Sie sich auch bei den Verbraucherzentralen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell