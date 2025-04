Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + In Vereinsheim eingedrungen + Eingangstür hält Aufbruchsversuchen stand + Frontscheibe beschädigt + Reifen zerstochen + Eine Leichtverletzte bei Unfall + Werkzeuge geklaut +

Friedberg (ots)

Friedberg: In Vereinsheim eingedrungen

Unbekannte knackten in der Zeit zwischen Mittwoch (02.04.2025), 20:00 Uhr und Donnerstag (03.04.2025), 15:00 Uhr das Schloss eines Containers am Hundeübungsplatz in der Gießener Straße. Sie nahmen ein Gartenwerkzeug aus dem Container und nutzten dieses, um in das Vereinsheim einzudringen. Die Täter durchsuchten das Vereinsheim. Nach derzeitigem Stand blieben sie jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Eingangstür hält Aufbruchsversuchen stand

Einbrecher versuchten in Bad Nauheim die Zugangstür zu einem Schönheitssalon in der Lindenstraße aufzubrechen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (02.04.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (03.04.2025), 16:00 Uhr. Den Tätern gelang es nicht, die Tür zu öffnen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Glauburg: Frontscheibe beschädigt

In der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag (03.04.2025) die Frontscheibe eines weißen VW Transporters, der in der Bahnhofstraße in Stockheim geparkt war. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06042 96480).

Bad Nauheim: Reifen zerstochen

Zwei Reifen eines schwarzen Renault Mégane zerstach ein Unbekannter am Donnerstag (03.04.2024) auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim. Der Pkw war dort für 20 Minuten in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr abgestellt. Zeugenhinweise erbittet die Friedberger Polizei (Tel.: 06031 6010).

Wölfersheim: Eine Leichtverletzte bei Unfall

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Donnerstagabend auf der B 455 bei Berstadt. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 18-jährige Bad Nauheimerin mit ihrem Opel Corsa beim Abbiegen auf die Auffahrt zur A 45 den entgegenkommenden Peugeot einer 58-Jährigen aus Wehrheim. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 17-jährige Mitfahrerin im Corsa erlitt leichte Verletzungen.

Butzbach: Werkzeuge geklaut

Diebe verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (01.04.2025), 18:00 Uhr bis Mittwoch (02.04.2025), 07:30 Uhr Zutritt zu einem Rohbau in der Reinhold-Dörr-Straße in Griedel. Sie ließen mehrere Werkzeuge im Wert von 1.000 EUR mitgehen. Zeugen können sich unter Tel.: 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

