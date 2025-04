Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Trickdiebe auf Einkaufsmarktparkplatz + Unfallbeteiligter alkoholisiert +

Friedberg (ots)

Butzbach: Trickdiebe auf Einkaufsmarktparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der John-F.-Kennedy-Straße in Butzbach sprach ein Unbekannter am Mittwoch (02.04.2025) gegen 17:50 Uhr eine Kundin an, die gerade ihren Einkauf im Kofferraum ihres braunen Golf Plus verstaut hatte. Die 68-Jährige drehte sich daraufhin zu dem Mann, der um Hilfe bat und die Frau damit in ein Gespräch verwickelte. Während dieses Gesprächs öffnete ein Komplize des Unbekannten den Kofferraum des Golfs und griff sich aus der Handtasche das Portemonnaie der Frau. Erst als sie losfahren wollte, bemerkte die Frau den Diebstahl der Geldbörse. Der Mann wird als circa 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit normaler Statur und hellem Teint beschrieben. Er hatte kurze graue Haare und trug ein helles Hemd sowie eine dunkle Weste. Zum zweiten Täter liegt bislang keine Beschreibung vor. Zeugen, die den Trickdiebstahl beobachtet haben oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Friedberger Kriminalpolizei zu melden.

Münzenberg - A 5: Unfallbeteiligter alkoholisiert

Gegen 20:00 Uhr wechselte am Mittwochabend (02.04.2025) der Fahrer eines Ford Transit auf der A 5 bei Gambach in Fahrtrichtung Kassel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Der 25-jährige Frankfurter am Steuer eines Audi A3 fuhr mit seinem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen auf den Transit auf. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Da sich bei ihm Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol ergaben, führten die Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Audi-Fahrer wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der 25-jährige Ford-Fahrer aus Aachen blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.000 EUR.

