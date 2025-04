POL-WE: + Trickdiebstahl misslingt + Zaunelemente von Baustelle gestohlen + Toyota C-HR geklaut +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Butzbach: Trickdiebstahl misslingt

Am Freitag (28.03.2025) klingelte ein junger Mann gegen 16:00 Uhr an der Wohnungstür einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Butzbacher Mozartstraße. Die Seniorin öffnete die Tür. Der Unbekannte überrumpelte die Dame, indem er ihr einen Zettel mit einem Rollstuhl darauf vorhielt, etwas Unverständliches nuschelte und Zutritt zur Toilette verlangte. Nachdem die ältere Frau ihn in die Wohnung ließ, betrat der Mann alle Räume und schaute sich um. Aus einer Schublade nahm er ein Portemonnaie, das allerdings leer war. Danach verließ er die Wohnung ohne Beute.

Der junge Mann wird als circa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und mit dunklerem Teint beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug eine Wollmütze. Die Polizei prüft derzeit Hinweise, wonach eine zweite Person vor der Hauseingangstür gewartet haben könnte. Zeugen, denen die beschriebene Person am Freitag in Butzbach aufgefallen ist oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu wenden.

Die Polizei rät: Lassen Sie fremde Personen erst ins Haus oder die Wohnung, wenn Sie sicher sind, was das Anliegen der Person ist. Sprechen Sie zunächst über die Gegensprechanlage oder bei geschlossener Türkette mit den Personen vor der Tür. Sollten Sie Zweifel oder ein ungutes Gefühl haben, bleibt die Tür zu. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Gibt der Fremde vor, von einer Firma oder den Stadtwerken zu kommen, können sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder bestellen, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Falls sich die Person dennoch Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft, machen Sie auf sich aufmerksam, rufen Sie um Hilfe und verständigen die Polizei über den Notruf 110.

Friedberg: Zaunelemente von Baustelle gestohlen

Diebe stahlen in der Zeit von Dienstag (01.04.2025), 14:30 Uhr bis Mittwoch (02.04.2025), 07:45 Uhr auf einer Baustelle in der Heinrich-Busold-Straße 15 Zaunelemente und 30 dazugehörige Pfosten. Bereits im Laufe des vergangenen Wochenendes entwendeten Unbekannte auf derselben Baustelle eine Rüttelplatte (siehe Pressemeldung vom 01.04.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/6003699). Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Toyota C-HR geklaut

Am Dienstagabend (01.04.2025) stellte die Besitzerin eines grauen Toyota C-HR ihr Fahrzeug gegen 21:00 Uhr im Ziegenberger Weg in Friedberg in Höhe der Hausnummer 15 ab. Den Schlüssel vergaß sie dabei im Auto. Als sie am Mittwochmorgen (02.04.2025) gegen 07:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war der Toyota mit dem Kennzeichen FB-SV 2025 nicht mehr da. Die Polizei bittet Zeugen, denen der graue Toyota nach Dienstagabend aufgefallen ist oder die Angaben zum Verbleib des Pkw machen können, sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizeistation Friedberg zu melden.

