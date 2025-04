Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Ein Leichtverletzter, 34.000 EUR Schaden + Versuchter Einbruch in Geschäft + EC-Karte aus Golf geklaut + Auf dem Dach gelandet + Rüttelplatte gestohlen +

Friedberg (ots)

Münzenberg - A 5: Ein Leichtverletzter, 34.000 EUR Schaden

Gegen 06:10 Uhr kam es am Dienstag (01.04.2025) auf der A 5 bei Gambach zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 24-jährige Fahrer eines Golf Kombi aus Biedenkopf musste auf der linken Spur in Fahrtrichtung Süden abbremsen, nachdem ein Lkw auf diese Spur wechselte. Eine 56-jährige Frau aus Gießen konnte mit ihrem BMW i4 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der nachfolgende 25-jährige Laubacher bremste seinen Ford Fiesta ebenfalls ab und wich nach rechts aus. Ein 26-Jähriger aus Lohra stieß mit seinem Audi A3 gegen den Fiesta und prallte anschließend noch auf den BMW. Der Audi-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 34.000 EUR geschätzt. Die linke und die mittlere Fahrspur war zeitweise gesperrt.

Butzbach: Versuchter Einbruch in Geschäft

Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Mittwoch (26.03.2025), 08:00 Uhr und Montag (31.03.2025), 08:10 Uhr in ein Geschäft für Orthopädietechnik in der Wetzlarer Straße einzudringen. Hierbei scheiterten sie allerdings an einer Zugangstür. Die Täter blieben ohne Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden von mindestens 200 EUR. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06033 70430 an die Polizei in Butzbach zu wenden.

Ortenberg: EC-Karte aus Golf geklaut

Ein Dieb schlug in Ortenberg eine hintere Seitenscheibe eines blauen VW Golf ein. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (30.03.2025), 23:50 Uhr und Montag (31.03.2025), 07:00 Uhr in der Marien-Kirchgasse in Ortenberg. Der Täter nahm aus einer Handtasche eine EC-Karte. Weitere Gegenstände ließ er nach bisherigen Erkenntnissen nicht mitgehen. Die Büdinger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06042 96480). Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Wöllstadt: Auf dem Dach gelandet

Am Dienstag (25.03.2025) gegen 13:50 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Wöllstadt mit seinem Mercedes 190E die Zugangsstraße "Bahnhaus" in Fahrtrichtung Frankfurter Straße in Nieder-Wöllstadt. Bisherigen Ermittlungen zur Folge übersah er beim Einbiegen in die Frankfurter Straße den von links kommenden Opel Mokka einer 35-jährigen Wöllstädterin. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Opel die Brückenabsperrung des Bürgelgrabens durchbrach und dort auf dem Dach landete. Nach derzeitigem Stand blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.300 EUR.

Friedberg: Rüttelplatte gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag (29.03.2025), 15:00 Uhr bis Montag (31.03.2025), 08:00 Uhr eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Heinrich-Busold-Straße in Friedberg. Das Arbeitsgerät hat einen Wert von 4.500 EUR. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

