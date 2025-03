Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Raub auf der Kaiserstraße + Einstieg durch Terrassentür + Durch Wintergarten eingedrungen + 30 EUR geraubt + Scheibe eingeschlagen + Einbruch in unbewohntes Haus + Werkzeugkiste aus Opel gestohlen +

Friedberg (ots)

Friedberg: Raub auf der Kaiserstraße

Gegen 22:00 Uhr kam es am Freitagabend (28.03.2025) auf der Friedberger Kaiserstraße vor einem Café zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vier Männer schlugen dabei auf einen 24-Jährigen ein. Dieser trug dabei multiple Verletzungen davon. Außerdem nahmen die Unbekannten ihm noch das Handy weg. Die vier Personen flüchteten mit einem blauen Cupra Formentor in Richtung Sparkasse. Ein Täter wird als circa 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit schwarzen Haaren und Schnurrbart beschrieben. Ein anderer Täter sei circa 185 cm groß, habe eine breite Statur und eine Kappe getragen. Die dritte Person war 180 cm groß und schlank, hatte schwarze, mittellange Haare und einen Ziegenbart. Zum vierten Täter liegen bislang keine Angaben vor. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die Hinweise auf die vier Personen oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei Friedberg zu wenden.

Bad Vilbel: Einstieg durch Terrassentür

Im Laufe des vergangenen Wochenendes stiegen Einbrecher durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kreisstraße in Dortelweil ein. Sie durchwühlen in zwei Stockwerken mehrere Schränke. Nach derzeitigem Stand blieben sie ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Durch Wintergarten eingedrungen

Einbrecher drangen in der Zeit von Samstag (29.03.2025), 19:30 Uhr bis Sonntag (30.03.2025), 07:45 Uhr durch eine Wintergartentür in ein Einfamilienhaus in der Pohlgönser Straße ein. Die Täter durchsuchten das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Nidda: 30 EUR geraubt

Auf einem Feldweg in der Nähe der Königsberger Straße in Nidda/Harb traf ein 22-jähriger Mann am Samstagnachmittag (29.03.2025) auf eine dreiköpfige Personengruppe. Aus der Gruppe heraus sei der junge Mann geschlagen worden. Außerdem hätten die Täter 30 EUR aus dem Portemonnaie des 22-Jährigen genommen. Wohin die Täter flüchteten, ist derzeit nicht bekannt. Sie werden allesamt als 20 - 30 Jahre alt und mit dunklerem Teint beschrieben. Ein Täter habe einen hellen Kapuzenpullover getragen. Die Friedberger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf die drei Personen geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06031 6010 bei der Polizei melden.

Ortenberg: Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines blauen BMW 118d schlug ein Dieb in der Rotlippstraße in Ortenberg ein. Der Langfinger griff sich ein Portemonnaie, das im Fahrzeug lag. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag (28.03.2025), 19:30 Uhr bis Samstag (29.03.2025), 06:00 Uhr. Zeugen können sich telefonisch unter 06042 96480 an die Polizeistation Büdingen wenden.

Büdingen: Einbruch in unbewohntes Haus

Am Freitag (28.03.2025) stellten Zeugen gegen 18:20 Uhr einen Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße "Im Hinterfeld" in Düdelsheim fest. Unbekannte waren zuvor über eine Terrassentür in das Haus gelangt, durchsuchten mehrere Schränke und ließen verschiedene Modellfahrzeuge mitgehen. Der Tatzeitraum konnte lediglich auf 14.02.2025 bis 28.03.2025 eingegrenzt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kripo.

Reichelsheim: Werkzeugkiste aus Opel gestohlen

Diebe öffneten zwischen Donnerstag (27.03.2025), 14:30 Uhr und Freitag (28.03.2025), 06:00 Uhr einen silberfarbenen Opel Movano, der im Brunnenweg in Beienheim geparkt war. Sie entwendeten eine Werkzeugkiste. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Reifen zerstochen

In der Gabelsbergerstraße zerstach ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag (27.03.2025), 19:30 Uhr bis Freitag (28.03.2025), 11:20 Uhr mehrere Reifen eines schwarzen Skoda Karoq. Die Friedberger Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell