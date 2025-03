POL-WE: + 17-Jähriger aus Pohl-Göns vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Friedberg (ots) - Friedberg: Polizei bietet erste Termine zur Fahrradcodierung im Jahr 2025 an Gleich zweimal haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bei der Polizeistation Friedberg ihre Fahrräder codieren zu lassen. Am Montag, 28.04.2025 bieten die Beamtinnen und Beamten die kostenlose Aktion in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr an. Nur eine ...

