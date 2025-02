Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

B27/ Elztal: Beim Überholen überholt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht Nachdem ein Autofahrer am Mittwochabend während seines Überholvorgangs von einem Unbekannten überholt wurde, kam es auf der Bundesstraße 27 bei Elztal zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Fiat 500 fuhr gegen 19:30 Uhr auf der Bundesstraße von Dallau in Richtung Auerbach. Der Mann wollte ein vorausfahrendes, langsameres Fahrzeug ordnungsgemäß überholen und zog dazu mit seinem Wagen nach links um den Überholvorgang einzuleiten. Noch während sich das Auto neben dem anderen Fahrzeug befand, kam von hinten ein gelber Sportwagen mit flachem Heck angefahren und überholte den Fiat. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr dabei über die durchgezogene Mittellinie und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam dem Überholenden ein weiteres Fahrzeug entgegen, weshalb der Fahrer des Sportwagens vorzeitig wieder rechts einscherte. Dabei kollidierte das bislang unbekannte Fahrzeug mit der linken Seite des Fiats. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der gelbe Sportwagen in Richtung Buchen/ Auerbach davon. Am Fiat entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf das gelbe Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

