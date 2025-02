Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunkener Lkw-Fahrer leistet Widerstand

Heilbronn (ots)

Hardheim / Buchen: Betrunkener Lkw-Fahrer auf A81 und B27 unterwegs - Zeugen gesucht

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer soll am Dienstagabend unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Bundesautobahn 81 und der Bundesstraße 27 unterwegs gewesen sein. Gegen 20:50 Uhr fiel der Fahrer eines polnischen Sattelzugs durch eine unsichere Fahrweise auf, als er von der Anschlussstelle Tauberbischofsheim auf der B27 in Richtung Hardheim fuhr. Er soll über mehrere rote Ampeln und in Schlangenlinien gefahren sein. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete das auffällige Fahrverhalten der Polizei, die den Lkw schließlich auf Höhe einer Tankstelle in Hardheim stoppte. Dabei fuhr der Fahrer auf den dortigen Gehweg und beschädigte eine Sandsteinmauer.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest war aufgrund seiner Akoholisierung nicht durchführbar. Zudem gab der Fahrer an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Der 35-Jährige musste die Beamten draufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Am Krankenhaus angekommen versuchte er trotz eines Gipsverbandes am Arm zu fliehen und rannte in Richtung Stadtmitte. Der Mann konnte jedoch bereits nach wenigen Metern eingeholt werden. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte eine Polizistin leicht. Während der anschließenden Blutentnahme beleidigte er zudem die Beamten. Nach Beendigung der Blutentnahme durfte der Mann seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen.

Am heutige Mittwochmorgen wurde er nach der Entrichtung einer Sicherheitsleistung auf freien Fuß entlassen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Lkw auf der B27 oder bereits zuvor auf der A81 gesehen haben. Es handelt sich um eine weiße Zugmaschine mit hellem Auflieger und polnischer Zulassung. Personen, die Hinweise geben können, oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell