Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Kaminbrand

Heilbronn (ots)

Walldürn-Altheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Grünkernstraße in Walldürn-Altheim ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Keller des Hauses. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Etagen und öffneten mehrere Schränke. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde lediglich Schmuck entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Limbach-Laudenberg: Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Dienstag, gegen 22:50 Uhr, bemerkte ein Anwohner im Rosenweg in Limbach-Laudenberg Funkenflug aus seinem Kamin und alarmierte die Feuerwehr. Diese war mit 12 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand weder Sachschaden, noch wurden Personen verletzt.

