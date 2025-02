Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrskontrollen, Graffiti, Einbruchsversuch & Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Geschwindigkeitskontrollen auf der B293

Auf der Bundesstraße 293 bei Schwaigern überprüften Polizisten am Dienstag die Geschwindigkeit von über 700 Fahrzeugen. Die allermeisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die hier erlaubten 70 km/h für Pkw oder die 60 km/h für Lkw. Lediglich neun Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Zwei davon jedoch so viel, dass sie nun ihren Führerschein abgeben werden müssen. Der Spitzenreiter des Tages fuhr mehr als doppelt so schnell, als es auf Höhe des Friedwaldes erlaubt ist. Er muss nun nicht nur für drei Monate auf seinen Führerschein verzichten, sondern auch mit einem Bußgeld von über 700 Euro und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

Langenbrettach: Polizei und Landratsamt überprüfen gewerblichen Güter- und Personenverkehr

Am Dienstag nahmen Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg und Mitarbeiter der Bußgeldstellen von Landratsamt und Stadt Heilbronn in Langenbrettach den gewerblichen Güter- und Personenverkehr ins Visier. Zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr wurden insgesamt 29 Fahrzeuge und ihre Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde unter anderem ein Gefahrguttransport mit 650 Kilogramm Sprengstoffen angehalten und überprüft. Da der Fahrzeugführer weder die nötigen Beförderungspapiere vorzeigen konnte, noch einen erforderlichen Feuerlöscher dabeihatte, musste er seine Fahrt vorzeitig beenden. An fünf weiteren Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert, weshalb den Fahrern ebenfalls die Weiterfahrt untersagt wurde, bis die Mängel behoben waren. Es wurden außerdem drei Geschwindigkeitsverstöße und 20 Verstöße gegen die Sozialvorschriften zur Anzeige gebracht.

Weinsberg: Zeugen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti gesucht

In Weinsberg brachten Unbekannte übers Wochenende in einer Unterführung und an einem Vereinsheim mit orangener Farbe den Namen einer Partei an. In der Unterführung unter der Bundesstraße 39, die über die Straße "Grantschener Hohl" erreichbar ist, hinterließen die Unbekannten an beiden Wänden den Schriftzug "AFD". In der nahegelegenen Straße "Hoher Steg" wurde das Vereinsheim eines Hundesportvereins ebenfalls mit einem "AFD"-Schriftzug in orangener Farbe belegt. Zeugen, die zwischen Freitag und Montag in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Brackenheim: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Unbekannte versuchten am Montag oder Dienstag in ein Wohnhaus in der Brackenheimer Burgstraße einzudringen. Zwischen 16 Uhr am Montagnachmittag und 15 Uhr am Folgetag, versuchten Einbrecher die Türe einer Einliegerwohnung gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 zu melden.

Heilbronn: Skoda beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Skoda wurde am Montag oder Dienstag in der Heilbronner Tischbeinstraße beschädigt. Der Wagen war zwischen 18 Uhr am Montagabend und 14:30 Uhr am Dienstagnachmittag am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum muss der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren an dem Skoda entlanggestreift sein. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell