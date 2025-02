POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung

Heilbronn (ots) - Seckach: Fahrzeug unter Drogenbeeinflussung geführt Am Montag wurde eine 34-jährige Frau gegen 12 Uhr in der Klingestraße in Seckach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war sie mit ihrem BMW auf der Landesstraße 519 unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau an, in den vergangenen Tagen Kokain und Marihuana konsumiert zu haben. Wie zu erwarten war, fiel der daraufhin ...

