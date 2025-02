Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Diebstahl, Verkehrsteilnehmer nach Flucht vor Polizei gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Werkzeug und Maschinen aus Baucontainer gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Wochenende Werkzeug und Baumaschinen aus einem verschlossenen Baucontainer in Böckingen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, brachen der oder die Täter den in der Hünderstraße abgestellten Container auf und flüchteten mit Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Brackenheim: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht Am Montagabend flüchtete ein Mercedes-Fahrer in Brackenheim vor der Polizei. Gegen 21 Uhr fiel einer Polizeistreife ein mit drei Personen besetzter Mercedes in der Georg-Kohl-Straße auf. Dieser sollte im Anschluss einer Kontrolle unterzogen werden, weshalb die Beamten ihm zunächst folgten. Als dies dem Fahrer auffiel, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und bog zunächst in die Spitalgasse ein. Anschließend fuhr er in die Straße "Marktplatz" und beschleunigte seinen Pkw auf circa 70 km/h. Hiernach raste er durch die Marktstraße, bog stark links in die Heilbronner Straße ein und flüchtete dann über die Georg-Kohl-Straße in unbekannte Richtung. Die Polizeistreife befand sich unmittelbar hinter dem dunklen Mercedes C oder E Klasse mit älterem Baujahr und hatte Blaulicht und Martinshorn sowie das Haltesignal "Stopp Polizei" im Einsatz. Im Bereich der Altstadt brachen die Beamten allerdings die Verfolgung ab, um eine Gefährdung der Allgemeinheit zu verhindern. Wer kann Angaben zu der Verfolgungsfahrt oder dem gesuchten Mercedes und dessen Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Leingarten-Großgartach: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am Montagabend wurden zwei Unbekannte in Leingarten bei einem Einbruchsversuch von Zeugen gestört. Zwischen 21:10 Uhr und 21:20 Uhr machten die beiden Männer sich an der Wohnungstüre eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Straße zu schaffen und wurden von zwei Zeugen angesprochen. Daraufhin flüchteten die Unbekannten über einen gegenüberliegenden schmalen Fußweg in Richtung der angrenzenden Felder. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, konnten die Männer nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neckarsulm-Obereisesheim: Maschinen von Rohbau gestohlen Am Wochenende entwendeten Unbekannte mehrere Baumaschinen aus einem Rohbau in Obereisesheim. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Baustellentür ins Innere des Rohbaus in der Angelstraße und nahmen die dort gelagerten Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro mit. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07063 93340 beim Polizeiposten Bad Wimpfen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell