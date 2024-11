Feuerwehr Neuss

FW-NE: Pferd in Zwangslage | Feuerwehr schneidet den Weg frei

Neuss (ots)

Am 06.11.2024 wurde die Feuerwehr Neuss in den frühen Abendstunden gegen 19:00 Uhr zu einem eher kuriosen Einsatz gerufen.

Ein Pferd hatte sich in Rosellen von seiner Koppel entfernt und war im hellen in ein nahegelegenes Waldstück gelaufen, aus dem es aufgrund des dichten Bewuchses und am Boden liegender Äste in der Dunkelheit nun nicht mehr alleine herausfand.

Die Löschzüge Rosellen und Norf mussten daher dem Pferd den Weg aus dem Strauchwerk zeigen und mit Handsägen einen Pfad freischneiden, bevor sie das Tier unverletzt zurück auf die Koppel in die Obhut seines Eigentümers führen konnten.

