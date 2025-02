Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Main-Tauber-Kreis/Creglingen (ots)

Am Montag, 17.02.2025, gg. 16:45 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall im Bereich Creglingen-Sechselbach. Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr, aus Richtung Frauental kommend, die K2894. An einer dortigen Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw auf der L 2256 aus Richtung Uffenheim. In der Folge prallte das Motorrad in die linke Fahrzeugseite des Pkw und im weiteren Verlauf in einen weiteren Pkw, welcher ordnungsgemäß, von Waldmannshofen auf der L 1003 kommend, verkehrsbedingt an der Kreuzung gewartet hatte. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Würzburg transportiert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Bergungs-, Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Zur Unfallaufnahme waren Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Mergentheim sowie des Verkehrsunfallaufnahmedienstes aus Tauberbischofsheim im Einsatz. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 6004-0 zu melden.

