Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Heilbronn (ots)

Am Samstagabend gerieten mehrere Jugendliche, insbesondere aber zwei Geschwisterpaare, am Heilbronner Marktplatz in Streit. Gegen 18:30 Uhr konnte zunächst ein vorausgegangener verbaler Streit der Gruppe im Bereich der Fleiner Straße, Fußgängerzone, durch polizeiliche Intervention beendet werden. Kurz darauf begaben sich die Teenager in Richtung Mosergasse, wo sich im Anschluss eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen entwickelte. Das hierbei notwendige Einschreiten der Polizei wurde durch circa 20 weitere Jugendliche gestört, weshalb zur Klärung der Situation elf Polizeistreifen vor Ort waren. Durch die Einsatzkräfte wurden Platzverweise erteilt. Zwei weibliche Jugendliche leisteten Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurden in Gewahrsam genommen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes musste eines der beiden Mädchen im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin leistete sie weiter Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Im Rahmen des Einsatzes wurden vier Polizisten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. In der Zwischenzeit konnten elf der insgesamt beteiligten Jugendlichen identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

