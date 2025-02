Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahren unter Alkoholeinfluss, Einbruch, Unfall unter Alkoholeinfluss, Beschädigung von Wahlplakaten

Heilbronn (ots)

Wertheim: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Eine 59-Jährige Autofahrerin muss mit Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Sonntag in Wertheim-Bestenheid alkolisiert unterwegs war. Eine Polizeistreife hielt das Fahrzeug der Frau gegen 22 Uhr in der Röhnstraße in Wertheim-Bestenheid an. Schon beim Abstellen des Fahrzeuges benötigte die Dame mehrere Versuche das Auto einzuparken. Beim Aussteigen und Vorzeigen des Führerscheins konnte starker Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest konnte trotz mehrerer Versuche nicht durchgeführt werden. Die 59-Jährige musste ihr Auto stehen lassen und wurde durch die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier verbracht. Als Folgen dieser Fahrt unter Alkohol drohen nun ein Fahrverbot, Punkte in Fahreignungsregister und ein Bußgeld.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Freitagabend brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Lauda ein. Zwischen 18.15 Uhr und 18.56 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Im Ramstal". Der Täter durchsuchte das Haus und flüchtete beim Eintreffen der Inhaber in Richtung Eisbergstraße. Bei dem Täter handelt es sich um einen jüngeren, großen, schlanken Mann der eine Mütze und dunkle Kleidung trug. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Laut Zeugen konnten in dem Tatzeitraum zwei Mopeds ohne Licht in Tatortnähe herumfahrend festgestellt werden. Wer am Freitagabend verdächtige Personen, die Mopeds oder verdächtige Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 48-Jähriger Autofahrer muss mit Konsequenzen rechnen, da er Sonntagmorgen unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm und hierbei einen Unfall verursachte. Gegen 2.45 Uhr befuhr der Autofahrer die Gemmingenstraße vom Flugplatz kommend in Richtung Boxberg-Unterschüpf. Hierbei fuhr der Mann vermutlich aufgrund der Alkoholisierung gegen das Dach eines Carports in der Amtsvogt-Fiedler-Straße. Im Anschluss entfernte sich der 48-Jährige von der Unfallörtlichkeit und beschädigte hierbei noch in der selben Straße einen Pkw, sowie einen Vorgarten. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 50.000 Euro. Durch einen Zeugen konnte der 48-Jährige Autofahrer in der Nähe des Vorgartens festgestellt und die Polizei informiert werden. In Folge wurde bei dem Autofahrer durch die Polizeibeamten ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte den Wert von knapp über 2,5 Promille an. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Als Folgen drohen nun ein Fahrverbot, Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld.

Creglingen: Beschädigung von Wahlplakaten

Zwischen Freitag, dem 07.02.2025, 17.00 Uhr und Dienstag, dem 11.02.2025, 9.30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mehrere Wahlplakate der Partei Bündnis 90/Die Grünen mit schwarzer Farbe in Creglingen, Münster, Oberrimbach und Schwarzenbronn. Laut Zeugen sollen auch Wahlplakate der Partei "Die Linke" abmontiert oder entwendet worden sein. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07934 99470 bei dem Polizeiposten Weikersheim zu melden.

