Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis/Öhringen: defekter Ölofen sorgt für starke Rauchentwicklung

Heilbronn (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagmittag zu einer starken Rauchentwicklung in die Untere Torstraße aus. Kurz nach 11:30 Uhr wurde starker schwarzer Rauch aus dem Fenster im Obergeschoß eines Einfamilienhauses gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Die Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Ein Bewohner musste vorsorglich wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht werden. Brandursächlich war ein Defekt an einem Ölofen. Die Zimmergardinen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro

