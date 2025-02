Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Bad Rappenau: Pkw-Fahrer verunglückt tödlich

Bad Rappenau (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB A6 Fahrtrichtung Mann-heim im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Bad Rappenau ein Verkehrsunfall. Bislang kann zum Unfallhergang lediglich gesagt werden, dass es auf dem Verzögerungsstreifen zu einer Kollision zwischen einem von der Autobahn abfahrenden Sattelzug und einem BMW kam. In deren Folge wurde der BMW an die Leitplanke abgewiesen und kam im Abfahrtsbereich auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der 20-jährige Pkw-Lenker schwer verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort. Der Schwerverletzte erlag im Klinikum seinen schweren Verletzungen. Die Anschlussstelle Bad Rappenau ist für Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch voll gesperrt.

