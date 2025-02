Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mann nach Widerstand gegen Polizeibeamte in Haft, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Korrektur zur veröffentlichten Pressemitteilung vom 13.02.2025

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife im Rahmen der Aktion "Sicheres Heilbronn" zwei Männer im Stadtgarten in Heilbronn. Einer der Männer, ein 36-Jähriger, zeigte sich unkooperativ und verweigerte mehrfach, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten. Schließlich übergab er eine Plastiktüte mit rund 20 Gramm Marihuana. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Heilbronn gebracht. Im Anschluss wurde durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Mannes in Obersulm erwirkt. Beim Transport dorthin leistete er erheblichen Widerstand und versetzte einem Beamten einen Kopfstoß. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Bei der Durchsuchung konnten keine strafrechtlich relevanten Gegenstände aufgefunden werden.

Entgegen der Mitteilung, dass der Mann auf freien Fuß entlassen wurde, wurde die vorläufige Festnahme bis zum Folgetag aufrechterhalten. An diesem wurde der 36-jährige, nigerianische Staatsbürger einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Handeltreibens mit Cannabis, erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde wegen nicht auszuschließender Eigenfährdung vorsorglich in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell