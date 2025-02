POL-HN: Wertheim/Waldenhausen: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Heilbronn (ots) - Öhringen-Büttelbronn: Unfallflucht an Verkehrsinsel Am Mittwoch oder Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Schild auf einer Verkehrsinsel in Öhringen-Büttelbronn. Zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 10 Uhr am Donnerstagvormittag fuhr der Unbekannte mit einem Fahrzeug über die Verkehrsinsel in der Westernbacher ...

mehr