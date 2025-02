Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Nordheim: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Erneut Wertgegenstände in Kochtopf deponiert, Lauffen: 3 Promille am Morgen

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Am Mittwoch erhielt ein Senior aus Nordheim gegen 10 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. In dem Gespräch wechselte sich der Anrufer mehrfach mit einer angeblichen Kollegin ab. Der Täter gab an, dass Einbrecher das Haus des Seniors beobachtet hätten und nun wüssten, wo das Ehepaar ihre Wertgegenstände versteckt habe. Um das Paar vor einem Einbruch zu schützen, solle es alle Wertgegenstände in einem Kochtopf vor dem Haus deponieren - angeblich um eine Falle für die Einbrecher zu stellen. Der Senior folgte den Anweisungen und stellte gegen 14 Uhr den Kochtopf mit den Wertgegenständen vor dem Haus in der Straße "Im Geißbühl" ab. Gegen 15:30 Uhr wurde der inzwischen leere Topf neben einem grünen VW Bus aufgefunden, der in der gleichen Straße geparkt stand. Es wird davon ausgegangen, dass sich der oder die Täter bereits vor der Abholung in der Straße aufgehalten haben und das Haus des Seniors im Vorfeld beobachtet haben. Dieser Vorfall stellt bereits den dritten bekannt gewordenen Fall innerhalb einer Woche im Landkreis Heilbronn dar, bei dem Senioren Opfer dieser betrügerischen Masche geworden sind (wie berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5969799 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5959391 ) . In allen Fällen sollten die Senioren ihre Wertgegenstände in einem Kochtopf vor dem Haus deponieren. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung des Hauses in der Straße "Im Geißbühl" bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Lauffen am Neckar: Trunkenheitsfahrt am Vormittag

Beamte des Polizeireviers Lauffen kontrollierten am Freitagvormittag eine Fahrzeuglenkerin auf einem örtlichen Supermarktparkplatz. Im Rahmen der Kontrolle wurde vor Ort ein Alkoholtest mit der Fahrerin durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von fast drei Promille. Die Frau musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel des Autos wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell