Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Sindelfingen: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer verletzte Personen und rund 96.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagabend gegen 22:30 Uhr im Einmündungsbereich der Magstadter Straße (Landesstraße 1189) und Glemseckstraße (Landesstraße 1188). Eine 62-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr die L 1189 von Büsnau kommend und wollte an der Einmündung geradeaus weiterfahren in Richtung Magstadt. Nach Zeugenaussagen missachtete sie hierbei das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Porsche eines 63-jährigen Fahrers zusammen, der seinerseits nach links in Richtung Leonberg abbiegen wollte. Die 62-Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem VW geborgen werden, da sich das Fahrzeug nicht mehr öffnen ließ. Sowohl die 62-Jährige als auch der 63-Jährige wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste in beide Fahrtrichtung während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis gegen 01:45 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatten mehrere Fahrzeuge eingesetzt.

