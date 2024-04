Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Mehr als 100 Reifen illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entsorgten zwischen Freitag (12.04.2024) und Sonntag (14.04.2024) etwa 120 alte Reifen auf einer Grünfläche am Rande der Bundesautobahn 81, im Bereich der Anschlussstelle Ehningen. Die Fläche befindet sich zwischen der Auf- und Abfahrt der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Polizei ermittelt nun wegen illegaler Müllentsorgung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2670 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell