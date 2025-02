Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme von Tatverdächtigem im Zusammenhang mit Einbrüchen in Juweliergeschäfte

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Blitzeinbrüche in Juweliergeschäfte - Tatverdächtiger in Haft

Nach insgesamt sieben Einbrüchen in drei Juweliergeschäfte und ein Mobiltelefongeschäft konnte die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn einen Ermittlungserfolg verbuchen und einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitag, dem 22. Dezember 2024, und Samstag, dem 27. Januar 2025, im Stadtgebiet Heilbronn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5949740 , https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5944978 , https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5936906). Besonders auffällig war die ähnliche Vorgehensweise, die zur Einordnung der Einbrüche als Serie führte. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalinspektion 2, Arbeitsbereich Raub/Eigentum, führten zur Identifizierung eines 25-jährigen Tatverdächtigen. Es handelt sich hierbei um eine als "staatenlos" geführte Person, die bereits mehrfach, überwiegend wegen Eigentumsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Ein entscheidender Hinweis kam von einem Zeugen, der den Mann auf Fahndungsbildern erkannte. Der Tatverdächtige soll in einer Bar in der Heilbronner Innenstadt Goldringe mit Preisschildern zum Kauf angeboten haben.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte schließlich der Aufenthaltsort des 25-Jährigen in Heilbronn ausfindig gemacht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden ein Durchsuchungsbeschluss und ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und am vergangenen Dienstag vollstreckt, sodass der Tatverdächtige durch Fahndungskräfte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn festgenommen werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden unter anderem eine Schreckschusspistole, Munition, Messer, eine Schmuckschatulle sowie ein Mobiltelefon sichergestellt.

Bereits am Mittwoch wurde der Mann einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der bestehende Untersuchungshaftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell