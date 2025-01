Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch in Obdachlosenunterkunft, Telefonbetrüger erbeuten das Vermögen eines 84-Jährigen, Unfallflucht, In Juwelier eingebrochen

Heilbronn (ots)

Eppingen: Einbruch in Obdachlosenunterkunft Unbekannte drangen am Dienstag, den 31.12.2024, unerlaubt in eine Obdachlosenunterkunft in Eppingen-Rohrbach ein und randalierten darin. Gegen 9.40 Uhr brachen der oder die Täter eine Türe der Unterkunft im Mönchsberg auf und beschädigten ein Fenster, Kücheninventar, die Toilette und eine Couch. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Möckmühl: Telefonbetrüger erbeuten das Vermögen eines 84-Jährigen In Möckmühl wurde am Dienstag ein 84-jähriger Mann um eine große Summe Bargeld gebracht. Gegen 10 Uhr rief ein falscher Polizeibeamter bei dem Mann an. Dieser leitete den 84-Jährigen direkt an eine angebliche Staatsanwältin weiter. Diese gab ihm zu verstehen, dass Täter aus einem Einbruch in der Nachbarschaft festgenommen wurden, die sämtliche Daten des Mannes bei sich gehabt hätten. Der 84-Jährige gab auf Nachfrage seine Handynummer heraus und informierte die Betrüger über Geldmittel, welche auf der Bank liegen. Unter dem Vorwand, dass die angeblichen Täter des Einbruchs nicht an die Geldmittel des Mannes kommen, solle er zur Bank fahren und sein Vermögen dort in Bar abheben. Dies tat der 84-Jährige. Da ihm von der falschen Staatsanwältin zuvor mitgeteilt worden war, dass auch "Spitzel" der Einbruchstäter bei der Bank in Möckmühl sitzen würden, gab der 84 Jahre alte Mann trotz mehrfachen Nachfragens der Bankangestellten keinerlei Auskunft darüber, wofür das Geld gebraucht wird. Schließlich übergab er gegen 13Uhr in der Luisenstraße einem weiteren angeblichen Polizeibeamten das Bargeld zur Überprüfung. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: - 1,70 m groß - Circa 25 Jahre alt - Dunkler Teint - Schwarze Haare, Undercut, Resthaare am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden - Bekleidet mit einem blau-weiß-bunt kariertem Pullover und einer schwarzen Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Geldabholer machen können, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 zu melden.

Weinsberg: Verkehrsschild und Gartenzaun beschädigt - Wer war's? Am Sonntagmorgen baute ein unbekannter Pkw-Fahrer oder eine unbekannte Pkw-Fahrerin mit einem wohl gelben Fahrzeug in der Linsenbergstraße in Weinsberg einen Unfall und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Um circa 5.15 Uhr kam der oder die Unbekannte mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte folglich ein Verkehrsschild und einen Gartenzaun. Anschließend sammelte er oder sie vermutlich die abgefallene Stoßstange des Fahrzeuges ein und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem wohl beschädigten, gelben Fiat Punto oder Panda machen können, oder Hinweise auf den Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: In Juwelier eingebrochen - Zeugenaufruf Am Montagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Karlstraße in Heilbronn ein und entwendete mehrere Schmuckstücke. Zwischen 5.15 Uhr und 5.25 Uhr verschaffte er sich Zutritt zum Verkaufsraum, indem er eine Scheibe des Geschäfts zerstörte. Dort nahm er mehrere Silberketten und Schmuckstücke aus den Schränken, bis ein akustischer Alarm ihn zur Flucht drängte und er das Juweliergeschäft in unbekannte Richtung verließ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Schlank - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Mit Bart - Bekleidet mit einer Basecap, einem Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, auffällige Schuhe und Rucksack

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell