POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall bei Künzelsau

Künzelsau: Frau bei Unfall verletzt

Eine 50-Jährige wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Künzelsau verletzt. Gegen 7 Uhr war der Fahrer eines Opels auf der Kreisstraße 2300 unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Landesstraße 1033 nach links in Richtung Amrichshausen abbiegen. Dabei übersah der 67-Jährige vermutlich den von rechts kommenden Ford der 50-Jährigen, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Ford-Lenkerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

