Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Friedrichshall/Seckach: Mutmaßlicher Tatverdächtiger nach tödlichen Schüssen vorläufig festgenommen

Heilbronn (ots)

Nachdem eine maskierte Person am Dienstagabend in Bad Friedrichshall auf drei Männer schoss (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5944581) konnte noch am selben Abend, gegen 23 Uhr, ein 52-jähriger Deutscher in Seckach/Neckar-Odenwald-Kreis unter Einbindung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg vorläufig festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist der mutmaßliche Tatverdächtige Mitarbeiter der Firma, in der sich die Tat ereignete. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn laufen auch in der Nacht auf Hochtouren. Bei derzeitigem Stand wird darum gebeten, von weiteren Nachfragen in der Nacht abzusehen.

