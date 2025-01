Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Seckach: Festnahme nach Schüssen in Bad Friedrichshall

Heilbronn (ots)

Nach den tötlichen Schüssen in Bad Friedrichshall wurde am späten Dienstagabend ein Tatverdächtiger durch Spezialkräfte der Polizei Baden-Württemberg in Seckach festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

