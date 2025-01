Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Tote bei Küchenbrand

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: 90-Jährige stirbt bei Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in Mosbach-Neckarelz kam am Dienstagabend eine Frau ums Leben. Das Feuer in einem Haus in der Unteren Milbe wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet. Kurz darauf konnte eine 90-jährige von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch völlig unklar. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

