POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle und Autofahrten unter Drogeneinfluss

Wertheim: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten Am Freitagvormittag fuhr ein Opel-Fahrer einer 31-Jährigen hinten auf, welche zuvor aufgrund von Kanalarbeiten ihren VW abbremsen musste. Die Beteiligten waren gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 2310 in Fahrtrichtung Bestenheid unterwegs, als der 63-jährige Unfallverursacher vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit den Bremsvorgang zu spät erkannte und dem Vorausfahrenden VW Polo auffuhr. Hierbei wurde die 31-Jährige leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr unterwegs Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten am Wochenende bei einem 20-Jährigen Anzeichen einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Fahrer eines VWs war am Samstagnacht gegen 2.30 Uhr auf der Hauptstraße in Tauberbischofsheim unterwegs als er durch die Polizei kontrolliert wurde. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC, weshalb es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging und die Weiterfahrt untersagt wurde. Nun droht dem 20-Jährigen eine Anzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür bei einem Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte vor.

Lauda-Königshofen: Junger Mann bei Drogenfahrt erwischt Am Samstag wurde ein 22-Jähriger in Lauda-Königshofen beim Autofahren unter Cannabiseinfluss erwischt. Der Fahrer eines Audi befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim, als er gegen 0.45 Uhr durch die Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei ergaben sich Hinweise einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung. Aufgrund dessen und da ein durchgeführter Urintest ein positives Ergebnis auf THC zeigte, ging es ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm droht nun eine Anzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür bei einem Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte vor.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten Bei einem Abbiegeunfall mit drei Beteiligten am Samstag bei Bad Mergentheim wurden fünf Personen verletzt. Auslöser hierfür war vermutlich eine 71-Jährige welche mit ihrem Toyota von der Bundesstraße 19 nach links in die Kreisstraße 2877 einbiegen wollte. Hierbei übersah sie vermutlich den von dort kommenden vorfahrtsberechtigten Audi Q5 eines 45-Jährigen welcher frontal mit der vorderen linken Fahrzeugseite des Toyotas kollidierte. Durch den Aufprall wurde der PKW der 71-Jährigen auf einen an der gegenüberliegenden Linksabbiegerspur wartenden Opel Corsa eines 69- Jährigen aufgeschoben. Die Toyota-Fahrerin wurde hierbei schwerverletzt, der 45-jährige Fahrer des Audis und seine drei Mitfahrer, darunter zwei Kleinkinder im Alter von fünf und zwei Jahren wurden leichtverletzt. Die beiden Erstverunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss Am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Dacia auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Tauberbischofsheim auf ein anderes Fahrzeug auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei dem 18-jährigen Verursacher Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Ein durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC und Kokain. Anschließend ging es deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus und dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem war der Fahrer des Dacias nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis weshalb ihm nun jeweils eine Anzeige droht.

