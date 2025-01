Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfall, Betrunken am Steuer, Unfall mit Verletzten, Ladendieb bedroht Angestellten, Einbrüche, Schlägerei bei Fußballturnier, PKW gestohlen

Heilbronn (ots)

Eppingen: Verkehrsunfall nach Autorennen? Am Freitag gegen 22.50 Uhr kam es in der Jakob-Dieffenbacher-Straße in Eppingen zu einem Verkehrsunfall der mutmaßlich im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen steht. Ein 19-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi und prallte gegen das Tor einer Firma. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen hatten zuvor zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit beobachtet. Die Polizei ermittelt nun wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Heilbronn: Trunkenheit am Steuer - Zeugen gesucht Am Sonntag gegen 19 Uhr fiel ein 49-jähriger Fahrer eines Seat Leon auf der Bundesstraße 293 zwischen Eppingen und Heilbronn durch eine unsichere Fahrweise auf. Mehrfach geriet er auf die Gegenfahrbahn, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. In der Käferflugstraße in Heilbronn konnte der Fahrer gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Polizei bittet Zeugen oder durch die Fahrweise des Mannes Gefährdete, sich unter der Nummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zwei Verletzte nach Unfall an Kreuzung Am Samstag gegen 18.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Theresienstraße/Karlsruher Straße in Heilbronn. Eine 23-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, wodurch es zur Kollision kam. Die Fahrerin sowie eine Mitfahrerin des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Ladendieb bedroht Mitarbeiter mit Messer Am Samstag um 15.20 Uhr versuchte ein 38-Jähriger aus einem Discounter im Heilbronner Käthchenhof Waren zu entwenden. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, soll er diesem zunächst einen Schlag gegen den Körper verpasst haben. Ein Begleiter des Tatverdächtigen habe im Anschluss den Mitarbeiter festgehalten, woraufhin der 38-Jährige ein Messer gezogen und bedrohlich vor sich gehalten haben soll. Der Dieb und sein Begleiter flüchteten, konnten jedoch kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 12 Euro. Der Mitarbeiter des Discounters wurde durch die Schläge leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung aufgenommen.

Neckarsulm: Versuchter Einbruch in Tabakgeschäft - Zeugen gesucht Am frühen Dienstagmorgen versuchte eine unbekannte Person in ein Neckarsulmer Tabakgeschäft einzubrechen. Gegen 2.20 Uhr warf der Täter mit einem Stein die Scheibe des Ladens ein. Hierbei brach allerdings lediglich ein Teil der Doppelverglasung. Die über dem Geschäft wohnenden Zeugen wurden durch den lauten Knall wach und öffneten die Rollläden. Vermutlich fühlte sich der Täter hierdurch gestört und flüchtete. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Zeugen nach Einbruch gesucht Eine unbekannte Person verschaffte sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Neckarsulm. Zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür ins Innere des Gebäudes in der Spessartstraße. Anschließend wurden mehrere Räume betreten und Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein Tablet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neckarsulm-Obereisesheim: Schlägerei bei Fußballturnier Im Rahmen eines Fußballturniers in der Obereisesheimer Sporthalle kam es am Sonntagabend zu tumultartigen Szenen. Vermutlich aufgrund eines vorausgegangenen Foulspiels entwickelte sich zunächst eine Schlägerei auf dem Spielfeld. Im weiteren Verlauf sollen sich auch Zuschauer eingemischt haben. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt. Das Turnier wurde seitens der Veranstalter abgebrochen. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Personen verletzt. Ein 20-Jähriger musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Von den Geschehnissen liegen der Polizei zahlreiche Videoaufnahmen vor, welchen nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet werden. Sollte es weitere Personen geben, welche Videoaufnahmen gefertigt haben und sie noch nicht der Polizei zur Verfügung gestellt haben, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 07063 93340 beim Polizeiposten Bad Wimpfen zu melden.

Neckarsulm-Dahenfeld: Einbrüche in Wohnhäuser - Wer hat etwas gesehen? Gleich zwei Häuser in der Allmendstraße in Neckarsulm-Dahenfeld wurden am Freitagabend zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 16.45 Uhr und 22.15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe und eines Fensters ins Innere der Gebäude, betraten mehrere Räume und durchsuchten das Inventar. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand ein Geldbeutel und zwei Parfümflacons. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche am Freitag in und um die Allmendstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Kirchardt: BMW gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen BMW in Kirchardt. Der schwarze X5 40 Xdrive wurde zwischen 23 Uhr am Montag und 8.35 Uhr am nächsten Morgen in der Dresdner Straße gestohlen. Vermutlich gelang es den Tätern das Keyless Go System des Fahrzeugs zu überwinden und das Auto so zu starten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 959022 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

