Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall und eine Drogenfahrt

Heilbronn (ots)

Elztal: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Leichtverletzter In Mosbach fuhr eine Verkehrsteilnehmerin alleinbeteiligt, frontal gegen einen Ampelmast. Die 88-Jährige war am Montag gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Mosbach in Richtung Buchen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang von Elztal-Dallau, kam die Fahrerin des Mercedes-Benz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem dortigen Mast der Ampelanlage. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leichtverletzt und kam ins Krankenhaus. Am Ampelmast entstand ein geringer Sachschaden, der PKW dagegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Obrigheim: Unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr unterwegs Am Dienstag konnte ein Verkehrsteilnehmer dabei erwischt werden, wie er unter Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Der Fahrer eines VWs wurde gegen 13 Uhr in Obrigheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Verdachtsanzeichen einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC, weshalb es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es droht ihm nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür, bei einem Erstverstoß, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten und ein Monat Fahrverbot vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell