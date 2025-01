POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf wegen Unfallflucht und Drogenfahrt

Heilbronn (ots) - Nach den tötlichen Schüssen in Bad Friedrichshall wurde am späten Dienstagabend ein Tatverdächtiger durch Spezialkräfte der Polizei Baden-Württemberg in Seckach festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: +49 (0) 7131 104-1010 E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de ...

mehr