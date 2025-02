Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunken gefahren, Einbrüche, Unfallfluchten, Unfälle, Schmierereien, Diebstahl

Heilbronn (ots)

A81/Hardthausen: In Schlangenlinien über Autobahn gefahren Am frühen Sonntagmorgen meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrendes Auto auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Neuenstadt und Möckmühl. Kurz darauf konnte der VW Golf auf dem Parkplatz "Hegteil" festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille an. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Verfassungswidrige Schmierereien - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person besprühte am vergangenen Wochenende das Spielplatzhaus einer Heilbronner Grundschule mit verfassungswidrigen Parolen. Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, fielen einem Zeugen die Schmierereien in weißer und schwarzer Farbe an dem Häuschen in der Hohenloher Straße auf. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Wohnung - Wer hat etwas gesehen? Am vergangenen Wochenende verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Neckargartach. Zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr, und Samstagmorgen, 0:20 Uhr, kletterte der Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Wilhelm-Schäffer-Straße und öffnete gewaltsam die Balkontüre. Anschließend wurde Bargeld und der Geldbeutel der Bewohnerin entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Böckingen: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Samstagnachmittag ein E-Scooter in Heilbronn entwendet wurde. Gegen 13:25 Uhr hatte eine 16-Jährige den Roller am Fahrradstellplatz eines Einkaufszentrums in der Neckargartacher Straße mit einem Kabelschloss gesichert abgestellt. Als sie nur fünf Minuten später zu ihrem E-Scooter zurückkehrte war dieser samt Schloss verschwunden. Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Scooters machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Leingarten: Unfall an Bahnübergang

Am Freitagnachmittag fuhr eine Frau trotz geschlossener Schranken über einen Bahnübergang in Leingarten. Gegen 14:40 Uhr war die 68-Jährige mit ihrem Opel in der Badener Straße unterwegs und übersah vermutlich die geschlossene Schranke am Bahnübergang "Leingarten West". Beim Überqueren des Übergangs kollidierte sie mit beiden Schranken. Anschließend fuhr sie geradeaus gegen ein Verkehrsschild und in einen losen Haufen von Pflanzsteinen. Von hier wurde der Opel nach links abgewiesen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Steigung hinauf. Abschließend kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und kam zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, konnte den Pkw aber über den Kofferraum selbstständig verlassen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Langenbrettach: Zwei Verletzte bei Unfall Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 38.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Samstagabend in Langenbrettach. Gegen 18:30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Peugeot in der Neuenstädter Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Kreuzung mit der Goethestraße übersah er vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW eines 20-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot nach rechts abgewiesen, überfuhr mehrere kleine Bäume der Gemeinde, beschädigte Ytong-Steine und kam schließlich in der Gartenhütte eines Anwohners zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der 18-Jährige und ein 23-jähriger Mitfahrer im BMW leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte der Fahrer eines roten Fahrzeugs am Samstagvormittag in Gundelsheim und flüchtete anschließend. Gegen 11:45 Uhr parkte der 37-jährige Besitzer eines Mercedes sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heilbronner Straße. Als er gegen 12:20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass es vorne rechts Beschädigungen aufwies. Vor Ort konnten mehrere rote Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche mutmaßlich dem Verursacherfahrzeug zugeordnet werden können. Dieses müsste hinten links Beschädigungen aufweisen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Ilsfeld: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Samstag unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Ilsfeld. Zwischen 17:50 Uhr und 21:50 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes im Söhlbacher Weg. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Schmuck entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Neckarsulm: Botox-Behandlung ohne Approbation Am Sonntagmittag nahmen Beamtinnen und Beamte des Sachbereichs Gewerbe und Umwelt und des Polizeireviers Neckarsulm zwei Männer und eine Frau in Neckarsulm vorläufig fest. Den Tatverdächtigen werden Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz und das Arzneimittelgesetz sowie Beihilfe hierzu und illegale Arbeitsaufnahme vorgeworfen. Am Samstagmorgen wurde bei der Polizei bekannt, dass ein 48-Jähriger ab 11 Uhr in einem Neckarsulmer Sonnenstudio Botox-Behandlungen anbieten würde. Daher wurde das Studio zunächst observiert. Gegen 11:20 Uhr erschien der 48-Jährige, zusammen mit einem 43-Jährigen vor Ort und bot tatsächlich Botox-Behandlungen an. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 48-Jährige in einem Behandlungszimmer unmittelbar vor der Botox-Behandlung einer Zeugin angetroffen werden. Eine gültige Approbation konnte der Tatverdächtige nicht vorweisen. Weiter stellte sich heraus, dass der Mann zwar seinen medizinischen Doktor in der Türkei gemacht hatte, eine Freigabe durch die Bundesärztekammer lag allerdings nicht vor. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten bei dem Mann verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld als möglicher Tatertrag sichergestellt werden. Bei seinem 43-jährigen Begleiter wurden mehrere Anamnesebögen von bereits getätigten Behandlungen und korrespondierend hierzu mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Die beiden Männer sowie die 47-jährige Studioinhaberin wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

