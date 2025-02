Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unter Drogen unterwegs, Einbrüche

Heilbronn (ots)

Seckach: Fahrzeug unter Drogenbeeinflussung geführt

Am Montag wurde eine 34-jährige Frau gegen 12 Uhr in der Klingestraße in Seckach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war sie mit ihrem BMW auf der Landesstraße 519 unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau an, in den vergangenen Tagen Kokain und Marihuana konsumiert zu haben. Wie zu erwarten war, fiel der daraufhin durchgeführte Urintest positiv aus und die Dame musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sie hat nun mit einem Fahverbot und Bußgeld zu rechnen.

Waldbrunn: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

In der Zeit vom Freitag, 08:30 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Breitenfeldstraße in Waldbrunn ein. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und entwendete einen zweistelligen Eurobetrag aus einem Geldbeutel. Weitere Wertgegenstände blieben unberührt. Die Polizei Mosbach bittet unter der Telefonnummer 06261 8090 um Hinweise.

Mosbach: Einbruch im Vereinsheim des FC Mosbach

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Montag, 10 Uhr, wurde das Vereinsheim des FC Mosbach in der Nüstenbacher Straße Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter schoben den Rollladen des Fensters gewaltsam nach oben, warfen mit einem Stein die Fensterscheibe ein und gelangten so ins Gebäude. Dort entwendeten sie einen Beamer, einen Laptop und zwei Musikboxen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Mosbach sucht Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 06261 8090 um Hinweise.

