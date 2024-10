Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen melden auffälligen Autokorso

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Rietberg (FK) - Zeugen meldeten Samstagnachmittag (05.,10., 16.00 Uhr) einen Autokorso in Rheda-Wiedenbrück am Kreisverkehr Rietberger Straße / Am Jägerheim. Die Fahrer der Wagen hätten zu dem Zeitpunkt ihre Autos teilweise in Kreisverkehr geparkt und würden auf der Straße tanzen. Weiter berichteten Zeugen, dass sich der Korso anschließend über die B64 in Richtung Rietberg fortsetzte. Dabei befuhren die Pkw teilweise die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Autofahrer mussten den Angaben nach ausweichen. Zeugen berichteten darüber hinaus von Knallgeräuschen, welche denen aus einer Schreckschusspistole ähnelten.

Die Polizei hielt 15 Autos auf einem Parkplatz in der Nähe der Straße Rottwiese in Rietberg an. Es wurden alle Personalien und Kennzeichen festgestellt. Offenbar handelte es sich um eine Hochzeitsgesellschaft. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei werden die genauen Verstöße und die Beteiligten ermittelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Vorfall geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

