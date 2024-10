Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in Steinhagen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Montag (07.10., 00.28 Uhr) wurden die Feuerwehr und die Polizei über den Brand eines leerstehenden Hauses an der Haller Straße informiert.

Die Bekämpfung des Brandes war sehr aufwendig und dauerte bis in die Morgenstunden an. Noch am Montagmittag waren die Kräfte der Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Personen sind ersten Angaben nach nicht verletzt worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Das Objekt ist beschlagnahmt worden. Da das Haus nicht am Stromnetz angeschlossen ist, wird ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen. Darüber hinaus können noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen können. Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

