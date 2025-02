Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Montagabend befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker zwischen 17 Uhrund 19:30 Uhr die Ernsbacher Straße in Forchtenberg. Auf Höhe der Hausnummer 58 touchierte er mit seinem Fahrzeug einen neben der Straße stehenden Hyundai. Hierbei entstanden Schäden am hinteren linken Radkasten und am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden am Hyundai beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell