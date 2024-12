POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen Mercedes Fahrer

Mannheim (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen, in Abwesenheit der Mieter, am Samstag, in der Zeit von 13.00 bis 20.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kronenburgstraße ein. Hier schlugen der oder die Unbekannten die Scheibe der rückseitig gelegenen Balkontür ein und ...

