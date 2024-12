Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Riskantes Überholen mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Zeugen gesucht!

Mannheim/BAB 656 (ots)

Am späten Samstagabend gegen 21.25 Uhr führten zwei Verkehrsteilnehmerinnen und ein Verkehrsteilnehmer ihren Pkw über die BAB 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim. In der Absicht im weiteren Verlauf nach Norden in Richtung Darmstadt zu fahren, wechselten sie am Autobahnkreuz Heidelberg auf die Tangente zur BAB 5. Unmittelbar nachdem sich die anfänglich zweispurige Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, nutze ein schwarzer Mercedes-Benz SUV verbotswidrig eine Sperrfläche und überholte die besagten drei Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Im Anschluss an das Überholmanöver reduzierte der Fahrer / die Fahrerin des SUV die Fahrgeschwindigkeit am Ende der Tangente so abrupt, dass die überholten Fahrzeuge zu einer Gefahrenbremsung gezwungen waren. Ein Zusammenstoß mit dem SUV konnte verhindert werden. Allerdings fuhren in der Folge alle drei Pkw aufeinander auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Fahrzeugführerin / der Fahrzeugführer des Mercedes-Benz SUV entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim genannten Polizeirevier unter der Rufnummer 0621 470930 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch ein möglicherweise auffälliges Fahrverhalten des SUV im Vor- bzw. Nachgang des Unfallgeschehens kann bei der Identifizierung der flüchtigen Unfallverursacherin bzw. des Unfallverursachers helfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell