Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Einbruch und Vandalismus auf ehemaligem Brauereigelände

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag stellten zwei Montagemitarbeiter fest, dass es innerhalb der letzten beiden Wochen auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei in der Straße "An den Hopfengärten" erneut zu einem Einbruch sowie Vandalismus gekommen ist. Die bislang unbekannten Täter drangen augenscheinlich durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude ein und brachen dort auch noch die Tür zu einem Lagerraum auf. Bei einem Elektroschaltschrank wurden sämtliche Schalter und Sicherungen herausgerissen und die Kupferkabel entwendet. Insgesamt wurden auf dem Gelände, teilweise auch im Außenbereich, schätzungsweise 30 bis 40 Meter Kupferkabel entwendet.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell