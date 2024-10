Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rutsweiler an der Lauter (ots)

BMW-Fahrer überholt trotz Gegenverkehr. Am Montagabend gegen 18:45 Uhr überholte der Fahrer mit seinem dunklen Kombi auf der Landesstraße 370 in Richtung Rothselberg einen PKW im Kurvenbereich. Da zur gleichen Zeit auf der Gegenfahrbahn ein PKW in entgegengesetzter Richtung fuhr, musste die Fahrerin des überholten PKW ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrer des in Richtung Rutsweiler fahrenden PKW war ebenfalls gezwungen abzubremsen. Das überholende Fahrzeug geriet beim Überholvorgang ins Schleudern und geriet gegen die Schutzplanke. Im Anschluss an den Anstoß fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rothselberg weiter und meldete sich anschließend bei der Polizei. Zur Klärung der näheren Umstände sucht die Polizei mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell