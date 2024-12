Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Unfall mit zwei PKW

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer die Wilhelm-Varnholt-Allee stadtauswärts in Richtung der A656. Aufgrund zu starken abrupten Beschleunigens verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit einem Mercedes, welcher den linken Fahrstreifen befuhr. Im weiteren Verlauf kollidierte der Ford mit der Leitplanke, an welcher ein Sachschaden entstand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief bei beiden Fahrern negativ. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

