POL-MA: Mannheim: Frontalzusammenstoß - drei leicht Verletzte

Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in der Siebenbürger Straße ein Unfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 90-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Siebenbürger Straße in Richtung der Magdeburger Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der PKW in den Gegenverkehr und prallt dort frontal gegen einen entgegenkommenden LKW. Der Fahrer des PKWs, seine Beifahrerin sowie der 74-jährige LKW-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie kamen in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung. Der KIA sowie der LKW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 32.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

