POL-MA: Mannheim/Rheinau: Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen, in Abwesenheit der Mieter, am Samstag, in der Zeit von 13.00 bis 20.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kronenburgstraße ein. Hier schlugen der oder die Unbekannten die Scheibe der rückseitig gelegenen Balkontür ein und gelangten so in das Innere der Wohnung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden aus der Wohnung 4400,- Euro Bargeld und ein Goldring entwendet. Der Schaden an der Balkontür beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

