Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mann nach räuberischer Erpressung festgenommen, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2025

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Mann nach räuberischer Erpressung festgenommen

Am vergangenen Samstagmorgen wurde ein 33-Jähriger deutsch-russischer Staatsangehöriger in Möckmühl festgenommen. Gegen 6:15 Uhr soll der Mann eine Bäckerei in der Züttlinger Straße betreten haben und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe eines Getränks, eines Croissants und einer Brezel gefordert haben. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Mosbach den Tatverdächtigen nur kurz darauf in Möckmühl am Straßenrand sitzend antreffen und widerstandslos festnehmen. Bei ihm wurde ein Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt. Da sich der polizeibekannte Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die richterliche Vorführung fand noch am selben Tag in der Einrichtung statt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Unterbringungsbefehl wurde hierbei von einem Richter des Amtsgerichts Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt, weshalb der 33-Jährige im Maßregelvollzug untergebracht wurde.

