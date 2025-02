Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch & Unfall

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In Freudenberg brachen Unbekannte am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr Zutritt zu dem Gebäude im Odenwaldring und versuchten gewaltsam die Türen zweier Wohnungen zu öffnen. Diese hielten den Versuchen Stand, so dass sich die Einbrecher wieder unverrichteter Dinge aus dem Staub machten. Der Schaden an den Wohnungstüren beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Odenwaldring verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wertheim entstanden am Dienstagabend Schäden, die die Polizei auf rund 20.000 Euro schätzt. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem VW auf der Würzburger Straße in Richtung Eichel. An der Kreuzung mit der Hofgartenstraße bog eine 46-Jährige in ihrem Ford auf die Würzburger Straße ab und übersah dabei wohl den vorfahrtsberechtigten VW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge Totalschäden davontrugen und abgeschleppt werden mussten. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

